В одном из 4-х этажных жилых домов Ашхабада произошел взрыв бытового газа

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CA-NEWS (TM) - Утром 16 июля в жилом доме 10 микрорайона города Ашхабада произошел взрыв бытового газа. Корреспонденту Orient.tm представитель Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана сообщил, что жертв нет.

На данный момент известно, что двоих жителей, получивших ожоги, скорая помощь оперативно направила в соответствующие медучреждения. Еще пятеро получили ушибы и травмы различной степени тяжести.

В настоящее время городские власти и соответствующие службы проводят работы по оказанию необходимой помощи пострадавшим и ликвидации последствий взрыва бытового газа.