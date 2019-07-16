В Узбекистане ощущалось землетрясение, эпицентр которого был в Кыргызстане

Узбекистан, происшествия

17:24, 16 июля 2019

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CA-NEWS (UZ) - В Намангане, Андижане и Фергане ощущались подземные толчки, сообщил Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС. По данным ведомства, 16 июля в 15:45 по ташкентскому времени произошло землетрясение с эпицентром в Кыргызстане. Координаты: 40,15 градуса северной широты, 71,21 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина h=30 км. Расстояние от Ташкента - 209 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: Ташкент: 209 км; 2 балла Наманган: 102 км; 2 балла Андижан: 119 км; 2 балла Фергана: 55 км; 3 балла