В Узбекистане ощущалось землетрясение, эпицентр которого был в Кыргызстане
- Узбекистан, происшествия
- 17:24, 16 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Намангане, Андижане и Фергане ощущались подземные толчки, сообщил Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.
По данным ведомства, 16 июля в 15:45 по ташкентскому времени произошло землетрясение с эпицентром в Кыргызстане.
Координаты: 40,15 градуса северной широты, 71,21 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина h=30 км. Расстояние от Ташкента - 209 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент: 209 км; 2 балла
Наманган: 102 км; 2 балла
Андижан: 119 км; 2 балла
Фергана: 55 км; 3 балла