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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Европарламент назначил нового главу Еврокомиссии

CA-NEWS (CA) -  Европейский парламент на сессии в Страсбурге утвердил Урсулу фон дер Ляйен в качестве Президента Еврокомиссии. В ноябре немка сменит на посту главы высшего органа исполнительной власти ЕС Жан-Клода Юнкера из Люксембурга. Оба они правоцентристы, как и парламентское большинство, сообщает Euronews.

«Доверие, которое вы мне оказали, отражает вашу уверенность в Европе, в единой и сильной Европе с востока на запад, с юга на север. Это ваша увереность в Европе, которая готова бороться за будущее, - сказала фон дер Ляйен депутатам. - Это большая ответственность, и моя работа начинается сейчас".

Кандидатура Урсулу фон дер Ляйен была выдвинута на июньском саммите ЕС главами государств и правительств. За неё проголосовали 383 депутата — на 9 больше абсолютного большинства.

Новый глава Еврокомиссии заручилась поддержкой трех основных фракций — христианских демократов, социалистов и либералов, что обещает работоспособность всего обновленного руководства Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политик, министр по делам семьи (2005—2009), министр труда и социальных вопросов (2009—2013), министр обороны (с 2013 по 2019). Первая женщина на посту министра обороны Германии.

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