В Душанбе спасатели достали из реки тело молодой девушки

CA-NEWS (TJ) - 16 июля таджикские спасатели достали из реки Душанбинка в районе рынка «Султони Кабир» тело молодой девушки, которая сбросилась с моста по проспекту Шерози (около издательства "Шарки Озод").

Как сообщили Радио Озоди в дежурной части Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, установлена личность погибшей: 17-летняя Хадиса Табарова, жительница столичного района Фирдавси, по версии спасателей, совершила самоубийство.

«Девушка сбросилась с моста по проспекту Шерози во вторник около 18.30 по местному времени», сказали в Комитете по ЧС и ГО.

По факту самоубийства Хадисы Табаровой начато расследование.

По данным Комитета по делам женщин Таджикистана, в 2018 году 236 таджикских женщин совершили суицид, в большинстве случаев причиной самоубийства стали семейные ссоры.