В Тбилиси встретили первый рейс из Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 16 июля текущего года приступила к выполнению регулярных полетов в столицу солнечной Грузии - город Тбилиси.

В международном аэропорту Тбилиси пассажиров первого рейса торжественно встретили посол Грузии в Узбекистане Зураб Абдушелишвили, посол Узбекистана в Грузии Шерзод Файзиев, Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, руководители других министерств и ведомств, специалисты Представительства НАК в г.Тбилиси, работники аэропорта, представители местных СМИ и общественности.

На церемонии встречи участниками было отмечено, что регулярные полеты между Узбекистаном и Грузией будут способствовать укреплению дружественных связей и расширению сотрудничества двух государств, в том числе в сфере туризма.

Прямые регулярные рейсы из международного аэропорта «Ташкент» имени И.Каримова в грузинскую столицу будут выполняться два раза в неделю, каждый вторник и пятницу на авиалайнерах Airbus и Boeing.