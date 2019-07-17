В Ростове-на-Дону открылось Генконсульство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 16 июля 2019 года состоялась официальное открытие Генерального консульства Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону, сообщило УзА.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов, официальные лица и представители дипломатического корпуса в Ростове-на-Дону.

В консульский округ дипломатического представительства входят территориальные образования Южного Федерального и Северо-Кавказского Федерального округов Российской Федерации.

Деятельность консульского учреждения не будет ограничиваться работой с обращениями граждан и защитой их прав и интересов. Оно будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических культурно-гуманитарных и туристических отношений между Республикой Узбекистан и югом Российской Федерации.

Генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону стало шестым консульским учреждением в России – ранее были открыты консульства в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Казани.

До этого граждане Узбекистана, находящиеся в Российской Федерации, могли обращаться лишь в Посольство в Москве и Генконсульство в Новосибирске. Благодаря политике Президента Узбекистана по развитию диалога с народом и соотечественниками его деятельности, направленной на защиту интересов узбекистанцев за рубежом, желанию развивать дружеские связи были открыты новые консульства в России и Казахстане.