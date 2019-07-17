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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии предложил увеличить число депутатов и продлить срок их полномочий

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Халтмагийн Баттулга направил председателю парламента (ВГХ) Гомбожавын Занданшатару свои предложения в законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны.

В частности, доведении количества членов парламента до 108 (ныне в монгольском парламенте 76 членов), а срок их полномочий продлить до 5 лет (в настоящее время – 4 года). Среди предложений главы государства есть и конституционный запрет на владение недвижимостью политическими партиями. Поэтому ныне существующее здание правящей Монгольской народной партии и строящееся сейчас здание оппозиционной Демпартии могут быть переданы в ведение государства в случае утверждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщает Mongolnow.

Таким образом, сначала предложения главы государства будут рассмотрены парламентской группой от МНП и постоянными комитетами парламента (ВГХ).

Президент Х.Баттулга лично озвучил свои предложения во время сессии ВГХ

16 июля во второй половине дня Баттулга по собственному желанию принял участие в заседании внеочередной сессии ВГХ и озвучил свои предложения для внесения в законопроект о Конституции страны.

17 июля планируется начать 2-е чтение законопроекта о внесении изменений и дополнений в Конституцию Монголии.

Напомним, что парламентская Рабочая группа под руководством члена ВГХ Д.Лундээжанцана разработала законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны (предварительно предусмотрено внесение изменений в 42 пункта 20 статей).

Сегодня также состоится заседания Правительства Монголии, после которого Кабинет министров выразит свою позицию по вопросу о внесении изменений в Конституцию страны.

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