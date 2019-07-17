РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На границе Казахстана и России образовалась пробка из 100 фур

CA-NEWS (KZ) -  На казахстанско-российской границе образовалась пробка из 100 грузовых автомобилей. Проехать контрольно-пропускной пункт фуры не могут уже несколько дней. Транспортный коллапс наблюдается как со стороны Казахстана, так и со стороны России. Водители жалуются: из-за жары портится товар, и они терпят миллионные убытки, сообщает «КТК».

Километровые пробки, измождённые водители и тонны скоропортящихся продуктов. Так сейчас выглядит казахстанско-российская граница. На международном контрольно-пропускном пункте «Косак» уже несколько дней огромные очереди. Терпение дальнобойщиков на пределе. У многих на исходе не только силы, но и солярка, пишет корреспондент издания.

«Мы уже полтора-двое суток стоим здесь, на таможенной границе, на Карасук. Столько машин, смотрите. Машин просто немерено, очередь очень-очень большая. Многие работают рефрижераторы, скоропортящиеся товары, но мы стоим», – рассказывает Ахмед Тамаев, один из водителей.

Немногим лучше ситуация со стороны их соседей. Сотни фур застряли на пропускном пункте «Карасук». Пограничники ситуацию объясняют просто: проблема в сезонности. Летом поток большегрузов всегда увеличивается.

«В летнее время отмечается резкое увеличение пассажирского и транспортного потока. Значительное количество водителей грузовых машин и пассажиров предпочитает осуществлять именно через пункт пропуска «Косак». Данная ситуация приводит к проблеме, приводит к созданию очередей большегрузного автотранспорта на подъездах к пункту пропуска», – говорит Канатбек Солтанов, начальник отдела по работе со СМИ Погранслужбы КНБ РК.

Решить проблему пограничники пока не могут. Уверяют: проверка каждой машины и так занимает всего около 15 минут. Поэтому водителям рекомендуют перестраивать свой маршрут. Когда на казахстанско-российской границе сократятся пробки, пока неясно.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Более 820 миллионов человек в мире голодают - ООН
  • В одном из 4-х этажных жилых домов Ашхабада произошел взрыв бытового газа
  • В Душанбе прошел форум предпринимателей из Кореи и Таджикистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×