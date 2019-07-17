На границе Казахстана и России образовалась пробка из 100 фур

CA-NEWS (KZ) - На казахстанско-российской границе образовалась пробка из 100 грузовых автомобилей. Проехать контрольно-пропускной пункт фуры не могут уже несколько дней. Транспортный коллапс наблюдается как со стороны Казахстана, так и со стороны России. Водители жалуются: из-за жары портится товар, и они терпят миллионные убытки, сообщает «КТК».

Километровые пробки, измождённые водители и тонны скоропортящихся продуктов. Так сейчас выглядит казахстанско-российская граница. На международном контрольно-пропускном пункте «Косак» уже несколько дней огромные очереди. Терпение дальнобойщиков на пределе. У многих на исходе не только силы, но и солярка, пишет корреспондент издания.

«Мы уже полтора-двое суток стоим здесь, на таможенной границе, на Карасук. Столько машин, смотрите. Машин просто немерено, очередь очень-очень большая. Многие работают рефрижераторы, скоропортящиеся товары, но мы стоим», – рассказывает Ахмед Тамаев, один из водителей.

Немногим лучше ситуация со стороны их соседей. Сотни фур застряли на пропускном пункте «Карасук». Пограничники ситуацию объясняют просто: проблема в сезонности. Летом поток большегрузов всегда увеличивается.

«В летнее время отмечается резкое увеличение пассажирского и транспортного потока. Значительное количество водителей грузовых машин и пассажиров предпочитает осуществлять именно через пункт пропуска «Косак». Данная ситуация приводит к проблеме, приводит к созданию очередей большегрузного автотранспорта на подъездах к пункту пропуска», – говорит Канатбек Солтанов, начальник отдела по работе со СМИ Погранслужбы КНБ РК.

Решить проблему пограничники пока не могут. Уверяют: проверка каждой машины и так занимает всего около 15 минут. Поэтому водителям рекомендуют перестраивать свой маршрут. Когда на казахстанско-российской границе сократятся пробки, пока неясно.