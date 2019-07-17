Президент Таджикистана провел встречу с премьер-министром Южной Кореи

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 июля принял во Дворце нации в Душанбе премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна, находящегося в стране с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были рассмотрены состояние и перспективы двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Кореи в сферах, представляющих интерес.

Стороны пришли к мнению, что создана соответствующая договорно-правовая база для развития и расширения межгосударственных отношений, весьма значительна деятельность Межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Республики Корея по торгово-экономическому сотрудничеству.

Был проведён обмен мнениями по дальнейшему развитию и расширению двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Кореи в рамках Диалога «Центральная Азия-Республика Корея», Агентства Кореи по международному сотрудничеству и других региональных и международных организаций и учреждений, и было подчеркнуто, что таджикская сторона всесторонне поддерживает открытие представительства Агентства Кореи по международному сотрудничеству в городе Душанбе и заинтересована в налаживании сотрудничества с Фондом Кореи по льготным кредитам для развития перспективных экономических отраслей.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по взаимовыгодным аспектам межпарламентских отношений Таджикистана и Кореи, по политическому, торгово-экономическому сотрудничеству, взаимодействию в отраслях промышленности, гидроэнергетики, в финансовой и банковской сферах, инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, науки и образования, культуры, миграции, туризма и созданию совместных производственных предприятий на базе свободных экономических зон Таджикистана.

Эмомали Рахмон, назвал проведение торговых форумов Таджикистана и Кореи, Таджикистана – Кореи — Узбекистана в прошлом году одним из важных мер по развитию и расширению межгосударственных отношений, особенно в области торговли и экономики, и выразил уверенность в том, что очередной бизнес-форум Таджикистана и Кореи укрепит совместные меры в этом направлении.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью, нынешней ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, контрабандой наркотиков и организованной транснациональной преступностью.