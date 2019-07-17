В Таджикистан из Узбекистана с начала года поступил природный газ в объёме 70 млн кубических метров

CA-NEWS (TJ) - С начала текущего года Таджикистан из соседнего Узбекистана закупил 70 миллионов кубометров природного газа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Тоджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода, передает НИАТ Ховар.

Шавкат Шоимзода отметил, что за это время в Таджикистан поступил природный газ на общую сумму более 8 миллионов долларов. Он добавил, что в течение прошлого года, когда в апреле из Узбекистана была восстановлена подача природного газа, в Таджикистан поступило около 54-х миллионов кубометров природного газа.

По словам Шоимзода, основными потребителями природного газа Узбекистана в Таджикистане являются промышленные предприятия.

Напомним, что Узбекистан в прошлом году после 6 лет перерыва возобновил поставку природного газа в Таджикистан.

ОАО «Тоджиктрансгаз» уже в начале этого года было принято решение о приобретении 200 миллионов кубических метров природного газа из соседней Республики Узбекистан. Следует отметить, что в настоящее время десятки промышленных предприятий Таджикистана, в том числе Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) и Теплоэлектроцентраль Душанбе, используют природный газ соседней страны.

Следует отметить, что Открытому акционерному обществу «Тоджиктрансгаз» в этом году исполнилось 60 лет. Оно было основано в 1959 году. Именно в том году было начато массовое обеспечение населения Таджикистана природным газом. В 2009 году Постановлением Правительства Республики Таджикистан Государственное унитарное предприятие «Тоджикгаз» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Тоджиктрансгаз».