В Таджикистане по подозрению в коррупции задержан директор Центра здоровья Рудаки. Он записывал полученные взятки в тетрадь

Камолиддин Мирзоев

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура района Рудаки в Таджикистане 14 мая задержала директора Центра здоровья Камолиддина Мирзоева по подозрению в коррупции. Во время обыска в кабинете его заместителя была обнаружена тетрадь со списком полученных взяток, сообщает «Ахбор».

Директор Центра здоровья района Рудаки Камолиддин Мирзоев был задержан 14 мая зампрокурором данного района Джамшедом Рахмонзода и старшим следователем прокуратуры.

В его служебной машине, а также в рабочем кабинете его заместителя были найдены специально помеченные купюры в 4 тысячи сомони (400 долларов), которые они получили в тот день от одного из работников сферы здравоохранения в качестве взятки.

Поймать Мирзоева с поличным удалось только после того, как его подчиненные обратились в правоохранительные органы.

Как утверждает издание, Мирзоев часто собирал деньги для якобы откупа от представителей различных органов, в том числе районной прокуратуры, которые как будто собирались проверить медучреждения Рудакинского района.

Сейчас против Камолиддина Мирзоева выдвинуты обвинения по статьям 316 и 319 УК РТ (злоупотребление должностью и получение взятки со стороны должностного лица).

Но врачи, пожаловавшиеся на Мирзоева и его команду, встревожены некоторыми обстоятельствами. Они боятся, что на суде Мирзоев выйдет сухим из воды и все вернется на круги своя, пишет «Ахбор».

Таким образом, когда прокуратура 14 мая задержала Мирзоева с поличным, его в тот же день после допроса отпустили домой под подпиской о невыезде.

Издание также отмечает, что в последнее время в Таджикистане уголовные дела большинства чиновников, обвиненных в получении взяток, переквалифицируют в более легкое обвинение в мошенничестве и выпускают их на свободу, ограничившись небольшими штрафами.

Так, в начале июля военный суд гарнизона Душанбе приговорил полковника Саидджона Бойзода, бывшего руководителя управления Агентства специального имущества, и двух его соучастников к небольшим штрафам и отпустил на свободу. Тот же суд признал Бойзода виновным в присвоении имущества и денежных средств воинских частей Воооруженных сил РТ на несколько миллионов.