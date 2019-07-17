В Татарстане стартуют съемки совместного с Узбекистаном фильма

CA-NEWS (UZ) - 19 июля в Татарстане начнутся съемки полнометражного фильма «Сумбуль». Локацией для съемок станет село Шадчи Мамадышского района РТ, сообщает tatarnews.ru.



Напомним, будущая кинолента является совместным проектом Татарстана и Узбекистана. Фильм будет снят по одноименному произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой. Это первая международная копродукция с Узбекистаном в истории татарстанского кинематографа.

Режиссером картины стал Рашид Маликов, известный по фильму «Стойкость» (участник внеконкурсной программы КМФМК-2018). Татарстанскую сторону представляет режиссер Рамиль Фазлиев, популярность которому принес фильм «Мулла».

Над сценарием фильма работал актер, режиссер, народный артист Татарстана Ильфат Камалиев. Сцены для съемок в Узбекистане дополнил Рашид Маликов. Главную героиню сыграет уроженка Узбекистана – актриса узбекского театра Динара Асанова. Две главные мужские роли будут сыграны татарстанскими актерами. Всего в фильме задействованы 27 героев.

Съемки в Татарстане организованы «Татаркино», при поддержке администрации Мамадышского района РТ, они продлятся до конца июля. По сюжету съемочный процесс охватит и фестиваль «Питрау» в мамадышском селе Зюри. Далее съемки ленты продолжатся в Узбекистане, в городе Бухара.