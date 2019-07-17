В Казахстане выявлен факт лоббирования медицинской системы DamuMed

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане представители IT-компаний, которые занимаются разработкой медицинских информационных систем (МИС), заявили о лоббировании интересов DamuMed на встрече с вице-министром здравоохранения Олжасом Абишевым.

Директор ТОО MedElement Виталий Ермоленко зачитал текст приказа №158 от 27 февраля 2018 года управления здравоохранения Кызылординской области. Согласно документу ведомство рекомендовало медкомпаниям переходить с МИС "Жетысу" на МИС DamuMed, передает informburo.kz.

Олжас Абишев по видеосвязи обратился к руководителю управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылыку Абдусаметову, который на свою позицию пришёл в июне 2019 года. Глава управления отметил, что приказ подписали до него.

"Это незаконный приказ, вы это понимаете? Он был издан незаконно, что вы от одного приложения отказываетесь и переходите на другое? Какие меры были приняты по отмене приказа?" – спросил Олжас Абишев.

"Это было рекомендательное письмо, которое потом было отозвано. Мы провели слушания, где участвовали около восьми-девяти IT-компаний, и мы комиссионно выбрали DamuMed, это их решение", – ответил Жаксылык Абудсаметов.

Олжас Абишев поручил аннулировать документ.

"Все понесённые материальные ущербы, связанные с этим приказом, компаниям возместить. Это в приказном порядке. Поверить в Министерстве юстиции законность всех договоров, которые заключены с поставщиками мединформсистем в тот период. Срок – две недели", – сказал он.

Подобная ситуация сложилась и в Алматинской области.

"В конце июня под моей подписью во все медорганизации было направлено письмо, что выбор МИС должен быть в рамках закона. Если вы не получали это письмо, прошу проверить канцелярию ещё раз", – отметил вице-министр.

Председатель наблюдательного совета ТОО I-teka Марат Толибаев отметил, что Минздрав по всем фактам лоббирования отдельных информационных систем не имеет никакого отношения, утверждая, что лоббирование идёт на уровне региональных управлений здравоохранения. Они называют это по-разному: меморандумы, рекомендательные письма.

"Это не спасёт вас от уголовной ответственности, – обратился он к руководителям управлений по видеосвязи. – После этого заседания подписываем заявление в АДГСПК по Павлодару, ВКО, Кызылорде, Алматы, готовьтесь к объяснениям с правоохранительными органами. Мы хотим подать заявления по статьям 360-361 УК РК. На уровне Минздрава нет лоббирования", – отметил Марат Толибаев.

Представители IT-компаний поинтересовались у вице-министра, уйдёт ли он в отставку, если факты лоббирования интересов DamuMed будут доказаны.

"Если моя отставка решит этот вопрос, ради бога, я не боюсь эту работу потерять. Если этот вопрос решится моим уходом, я уйду. Я смело могу свою семью обеспечить. Но если этот вопрос не решится, тогда вопрос к вам. Отставка – что она решает в данном случае, когда все участники не могут договориться между собой? Если уполномоченные органы примут решение, что были неправомерные (действия. – Авт.), мы все возместим моральный и физический ущерб", – подытожил Олжас Абишев.

Всего на встрече присутствовали 11 представителей-разработчиков медицинских информационных систем из заявленных 20.

В рамках цифровизации здравоохранения и перехода на безбумажный документооборот, по всему Казахстану стартовало медицинское приложение «DamuMed». Через это приложение можно записаться на приём к врачу или вызвать врача на дом.