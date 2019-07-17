Импортируемое мясо в Узбекистане освободили от НДС до 1 октября

CA-NEWS (UZ) - Постановлением правительства Узбекистана от 16 июля текущего года внесены изменения и дополнения в Перечень продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, оборот по реализации которой освобождается от налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил Телеграм-канал Минюста.

Согласно изменениям, мясо (говядина, баранина, курица), а также живые животные (скот и птица) и продукты их убоя, импортированные до 1 октября 2019 года освобождены от налога на добавленную стоимость.

Как известно, льготы по освобождению от налога на добавленную стоимость предоставляется при розничной и оптовой реализации определенных видов пищевой продукции, производимой в Узбекистане.

Напомним, что налог на добавленную стоимость составляет 20%.

В настоящее время цены в супермаркетах Ташкента цены на говядину составляют 78 990 сум или $9,2 (отбивная) за 1 кг, 44 490 сум или $5 за 1 кг говяжьей грудинки, 50490 сум или $5,8 за 1 кг корейки. Корейка (баранина) стоит чуть дороже - 52390 сум или $6 за 1 кг.