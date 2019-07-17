Глава ООН призвал защитить репродуктивные права женщин

CA-NEWS (CA) - Рост мирового населения – положительное явление, которое, вместе с тем, связано со множеством проблем. Растет производство и потребление, что негативно сказывается на окружающей среде, во многих странах увеличение продолжительности жизни ведет к старению населения, стремительная урбанизация ставит новые сложнейшие задачи в сфере городского планирования.

Об этом во вторник в штаб-квартире ООН Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в своем выступлении по случаю 25-й годовщины Международной конференции по народонаселению и развитию. Он подчеркнул, что Каирская программа действий, утвержденная на конференции в 1994 году, и предложенные в ней меры актуальны по сей день, передает служба новостей ООН.

«На этой конференции произошли значительные изменения в подходе к решению проблем, связанных с ростом населения, фокус сместился с отдельных демографических проблем в сторону прав человека, равенства, достоинства и обеспечения благополучия людей, – заявил глава ООН. – Одно из главных ее достижений – установление взаимозависимости между вопросами народонаселения, правами человека, экономическим ростом и устойчивым развитием».

Генсек, в частности, напомнил, что участники Каирской конференции заявили о необходимости борьбы с гендерным неравенством и защиты прав женщин и девочек.

«За последние 25 лет удалось добиться значительного прогресса в этой сфере. Меры по достижению гендерного равноправия помогли сократить уровень бедности и голода, улучшить ситуацию в сфере образования и здравоохранения. Материнская и детская смертность снизилась почти вдвое», – сказал глава ООН.

Вместе с тем, отметил Генсек, женщины и девочки по-прежнему стакиваются с дискриминацией и нарушением своих прав по всему миру. «Каждая третья женщина в мире становится жертвой насилия. А в некоторых регионах мира, охваченных вооруженными конфликтами, этот показатель еще выше. 650 миллионов женщин выдали замуж детьми, ежедневно 500 женщин умирают из-за осложнений, связанных с беременностью и родами. Мы видим, как по всему миру происходит наступление на права женщин, в том числе – их репродуктивные права».

Глава ООН подчеркнул, что обеспечение сексуальных и репродуктивных прав женщин – важнейший инструмент в решении демографических проблем, которые могут стать препятствием на пути социального и экономического развития.

Генсек также напомнил, что в этом году отмечает 50-летний юбилей Фонд ООН в области народонаселения, ЮНФПА, который, по его словам, сыграл важнейшую роль в решении проблем женщин и молодежи по всему миру, в частности – добился значительных успехов в борьбе с ранними браками и женским обрезанием.