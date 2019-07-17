Таджикские тюрьмы нуждаются в обновлении, – глава минюста

CA-NEWS (TJ) - Одной из проблем таджикских тюрем, по словам министра, является отсутствие современных зданий со всеми необходимыми условиями содержания. Об этом накануне сообщил журналистам на пресс-конференции министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод, передает Avesta.

9 сотрудников худжандской колонии строгого режима осуждены в связи с бунтом, который произошел в ноябре прошлого года .

По словам министра, они обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями, и халатности. Глава Минюста не раскрыл другие подробности этого дела.

Затрагивая, случай в вахдатской колонии Рустам Шохмурод отметил, что расследование по данному делу продолжается, уголовных дел против сотрудников колонии, пока.

«В настоящее время новая исправительно-трудовая колония строится в городе Вахдате», – подытожил глава Минюста Рустам Шохмурод.

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года в колонии строгого режима в городе Худжанде произошел бунт заключенных. Тогда сообщалось о гибели 25 человек, в том числе двух сотрудников колонии.

По официальной версии бунт подняли заключенные, осужденные за терроризм и экстремизм.

Прошло чуть более 6 месяцев после бунта в ИТК в Худжанде, как 19 мая аналогичный бунт произошел в ИТК «Кирпичный» в городе Вахдате, где были убиты трое сотрудников колонии и 29 заключенных.

По данным властей, бунт в вахдатской колонии также организовали заключенные, осужденные по обвинениям в терроризме и экстремизме.

В мае-июне этого года суд вынес приговор бывшему начальнику худжандской исправительно-трудовой колонии Файзулло Сафарзода. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Вместе с Ф.Сафарзода на скамье подсудимых находились 8 сотрудников колонии, которые получили условные сроки.