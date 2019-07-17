ЕЭК впервые применила процедуру предварительного урегулирования спора в деле по признакам недобросовестной конкуренции

CA-NEWS (CA) - ЕЭК впервые применила процедуру предварительного урегулирования спора в деле по признакам недобросовестной конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Такая возможность появилась благодаря изменениям, которые Совет ЕЭК внес в Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

В августе 2018 года Министерство антимонопольного регулирования Республики Беларусь направило в ЕЭК материалы по заявлению российской компании о возможных признаках недобросовестной конкуренции, запрещенной в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Согласно заявлению, российская компания, решив воспользоваться выгодой работы на трансграничном рынке, обнаружила, что на территории Республики Беларусь уже работает компания, которая зарегистрировала товарный знак, сходный до степени смешения с её знаком. Причём последняя даже успела продать в Беларуси франшизу.

По существу, обе компании являлись законными правообладателями товарных знаков на территории своих государств и имели соответствующие документы о регистрации. Однако российская компания зарегистрировала свой знак гораздо раньше.

По инициативе Комиссии участники спора заключили договор уступки исключительного права на товарный знак на территории Беларуси, а также, после внесения соответствующих изменений в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РБ, заключили лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования товарного знака на территории республики.

Меры по устранению последствий недобросовестной конкуренции Комиссия согласовала как с белорусской и российской компаниями, так и с антимонопольными органами государств Союза.

«Поскольку все предусмотренные предложением меры реализованы в полном объеме, дальнейшее рассмотрение заявления прекращено и возвращено в связи с его отзывом, – отметил член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулирования ЕЭК Серик Жумангарин. – ЕЭК впервые применила инструмент «мягкого права» – пресечение нарушений общих правил конкуренции без осуществления карательной функции, то есть без наказания для должностных и юридических лиц, ограничивших конкуренцию на трансграничных рынках».