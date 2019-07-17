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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В жилом доме в Ашхабаде произошел взрыв бытового газа, есть жертвы

CA-NEWS (TM) -  16 июля в 7.20 утра в 10 микрорайоне Ашхабада в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, СМИ также сообщают о смерти ребенка в квартире на третьем этаже дома. В ожоговый центр в тяжелом состоянии поступила семья Гамбурцевых, пишет Turkmen.news.

У родителей, Юрия и Надежды, ожоги всего тела, оба находятся в критическом состоянии. Их дочка Ева, воспитанница младшей группы детского сада, отделалась ушибами, переломом ключицы и ожогами нижних конечностей, состояние девочки стабильное.

К родителям, чьи дети посещают тот же детский сад, обратились с просьбой о срочной сдаче крови для этой семьи. Очевидно, крови понадобится немало, поэтому редакция Turkmen.news также просит ашхабадцев сдать кровь для Юрия и его супруги.

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