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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ТЭО таджикского участка ж/д Таджикистан-Афганистан-Туркменистан завершится к концу года

CA-NEWS (TJ) -  Технико-экономическое обоснование таджикского участка проекта железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан ожидается завершить к концу текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода, передает Avesta.

По его словам, железнодорожный маршрут по указанному проекту был утвержден правительством республики еще в декабре прошлого года. Также продолжается работа с афганской стороной для разработки и подписания соответствующего соглашения. Данная работа завершится в ближайшее время.

С. Мирзозода также отметил, что таджикский участок пролегает через территории районов Дж.Балхи и Пяндж с соединением с афганским Кундузом.

«В этом году будут направлены инвестиционные средства для реализации таджикского участка проекта. На первом этапе будет разработано ТЭО таджикского участка проекта железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан. Ожидается, что данная работа завершится до конца текущего года», – отметил первый заместитель главы Минтранса.

Напомним, меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.

Позже Азиатский банк развития выделил $9 млн. грантовых средств для разработки технико-экономического обоснования будущей железной дороги, обещая финансировать строительство афганского участка проекта.

Но в декабре 2015 года АБР приостановил поддержку этого проекта из-за напряженной обстановки в Афганистане.

Ранее существовали спорные моменты по выбору маршрута этой дороги через территорию Афганистана. Были предложены два маршрута. Протяженность короткого маршрута, который предложил Таджикистан, составляет 160 километров. Предложенный афганской стороной маршрут составлял свыше 500 километров. В итоге сторонам удалось договориться и подписать соответствующий протокол

В декабре 2016 года была сдана в эксплуатацию первая очередь транснациональной железной дороги, проходящей по территории Туркменистана до афганской границы Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан).

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