Узбекистан и Индия обменялись мнениями о борьбе с финансированием терроризма

- Узбекистан, политика
- 11:57, 17 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Индия и Узбекистан обменялись мнениями о текущих проблемах борьбы с терроризмом, включая борьбу с финансированием терроризма. Встреча прошла 16 июля в Нью-Дели в рамках восьмого совещания Совместной рабочей группы Индии и Узбекистана по борьбе с терроризмом, сообщили индийские СМИ.
Совещание проходило под председательством совместного секретаря по борьбе с терроризмом Министерства иностранных дел Индии Махавира Сингхви и посла Узбекистана Фархода Азриева.
Стороны обменялись мнениями о текущих проблемах, включая радикализацию, борьбу с предотвращением использования Интернета в террористических целях и возвращение иностранных боевиков-террористов.
Они также обсудили меры по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму путем обмена информацией, наращивания потенциала и обмена передовым опытом.
Также обсуждалось сотрудничество на многосторонних форумах, включая ООН, ШОС-РАТС и ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).