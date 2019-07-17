Узбекистан и Индия обменялись мнениями о борьбе с финансированием терроризма

CA-NEWS (UZ) - Индия и Узбекистан обменялись мнениями о текущих проблемах борьбы с терроризмом, включая борьбу с финансированием терроризма. Встреча прошла 16 июля в Нью-Дели в рамках восьмого совещания Совместной рабочей группы Индии и Узбекистана по борьбе с терроризмом, сообщили индийские СМИ.

Совещание проходило под председательством совместного секретаря по борьбе с терроризмом Министерства иностранных дел Индии Махавира Сингхви и посла Узбекистана Фархода Азриева.

Стороны обменялись мнениями о текущих проблемах, включая радикализацию, борьбу с предотвращением использования Интернета в террористических целях и возвращение иностранных боевиков-террористов.

Они также обсудили меры по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму путем обмена информацией, наращивания потенциала и обмена передовым опытом.

Также обсуждалось сотрудничество на многосторонних форумах, включая ООН, ШОС-РАТС и ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).