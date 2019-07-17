РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Индия обменялись мнениями о борьбе с финансированием терроризма

CA-NEWS (UZ) -  Индия и Узбекистан обменялись мнениями о текущих проблемах борьбы с терроризмом, включая борьбу с финансированием терроризма. Встреча прошла 16 июля в Нью-Дели в рамках восьмого совещания Совместной рабочей группы Индии и Узбекистана по борьбе с терроризмом, сообщили индийские СМИ.

Совещание проходило под председательством совместного секретаря по борьбе с терроризмом Министерства иностранных дел Индии Махавира Сингхви и посла Узбекистана Фархода Азриева.

Стороны обменялись мнениями о текущих проблемах, включая радикализацию, борьбу с предотвращением использования Интернета в террористических целях и возвращение иностранных боевиков-террористов.

Они также обсудили меры по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму путем обмена информацией, наращивания потенциала и обмена передовым опытом.

Также обсуждалось сотрудничество на многосторонних форумах, включая ООН, ШОС-РАТС и ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане снимут сериал об истории народов Центральной Азии
  • В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
  • Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Таджикистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×