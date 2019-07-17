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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Алматы рассказал о причине массового сбоя в системе подачи электроэнергии

CA-NEWS (KZ) -  Причиной массового сбоя в системе подачи электроэнергии в Алматы 15 июля аким города Бакытжан Сагинтаев назвал аварию на сетях АО «Алатау жарык компаниясы» (АЖК) в районе подстанции «Ерменсай», пишет «InformБюро».

Аким Алматы сообщил на своей странице в Facebook, что 16 июля прошло совещание по вопросам энергетической безопасности города, в котором приняли участие представители Минэнерго, «Самрук-Энерго», Госэнергонадзора и различных служб города.

Окончательные результаты проверки должны быть в течение 10 дней.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев поручил провести ревизию всех стратегических объектов системы городской энергетики до начала отопительного сезона.

15 июля об отсутствии света сообщали жители всех восьми районов города и прилегающих районов Алматинской области.

Сбой привёл к остановке работы метро и троллейбусов. На улицах не работали светофоры. Из-за аварии возникли проблемы с водоснабжением.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что на источниках генерации электроэнергии произошла внештатная ситуация.

По данным Минэнерго, она повлияла на генерацию электроэнергии на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и каскадной ГЭС в городе Капшагай.

В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что в 14.14 произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС».

В АО «Алатау Жарык Компаниясы» пообещали возместить абонентам ущерб, причинённый в результате сбоя энергоснабжения. В компании сообщали, что отключение произошло в сетях АЖК, которые запитаны от ТЭЦ-2.

Для выяснения причин аварии создана комиссия под руководством Министерства энергетики.

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