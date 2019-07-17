РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан возобновляет полеты над Пакистаном

CA-NEWS (UZ) -  Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") возобновила полеты через воздушное пространство Пакистана, сообщили местные СМИ.

Авиарейс по маршруту Дели-Ташкент вновь был возобновлён через Пакистан. Сообщается, что снятие ограничений позволит вернуть "прежние экономические расчеты, которые закладывались при полетах в данном направлении".

Напомним, что 27 февраля управление гражданской авиации Пакистана сообщило о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Решение было принято после инцидента с двумя самолетами индийских ВВС, которые, предположительно, были сбиты в среду на подконтрольной Исламабаду территории Кашмира.

После этого Узбекистан был вынужден внести изменения в регулярные рейсы в Амритсар, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур и Бангкок, маршрут которых обычно проходит над Афганистаном, Пакистаном и Индией.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В ночь на 17 июля в Узбекистане можно наблюдать лунное затмение
  • Rio Tinto сообщает о приостановке разработки угольной шахты Оюу-Толгой в Монголии
  • Гурбангулы Бердымухамедов пишет новую книгу о лекарственных травах Туркменистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×