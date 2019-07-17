Узбекистан возобновляет полеты над Пакистаном

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") возобновила полеты через воздушное пространство Пакистана, сообщили местные СМИ.

Авиарейс по маршруту Дели-Ташкент вновь был возобновлён через Пакистан. Сообщается, что снятие ограничений позволит вернуть "прежние экономические расчеты, которые закладывались при полетах в данном направлении".

Напомним, что 27 февраля управление гражданской авиации Пакистана сообщило о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Решение было принято после инцидента с двумя самолетами индийских ВВС, которые, предположительно, были сбиты в среду на подконтрольной Исламабаду территории Кашмира.

После этого Узбекистан был вынужден внести изменения в регулярные рейсы в Амритсар, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур и Бангкок, маршрут которых обычно проходит над Афганистаном, Пакистаном и Индией.