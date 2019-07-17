В Ташкенте состоится международный конкурс «Мир науки и техники» стран ШОС

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 24-27 июля состоится международный конкурс «Мир науки и техники» стран ШОС», который проводится в рамках Международного фестиваля-конкурса «Youth techno art» на заочной основе.

Мероприятие направлено на популяризацию научно-технического творчества стран ШОС, а также развитие образовательных процессов в сфере науки и техники, сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

Целью конкурса является приобщение и повышение интереса молодого поколения к современной научно-исследовательской работе, а также выявление и приобщение одаренных представителей молодежи к инновационной научной деятельности.

В рамках Международного фестиваля-конкурса «Youth techno art» будет организована межгосударственная коммуникационная площадка для обмена идеями и результатами собственных научных работ, взаимодействия и общения талантливых детей стран ШОС. Творческая молодежь будет иметь возможность наладить взаимные контакты для сохранения и преемственности традиций творческого решения задач инновационного развития.

Участники конкурса представят свои научные труды/работы, научно-производственные и опытно-конструкторские проекты по астрономии и космическому образованию, промышленному развитию, агропромышленности, сохранения окружающей среды, источниках энергии, альтернативных видах энергии и энергосберегающих технологиях и многих других сферах.