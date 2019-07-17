Минздрав Таджикистана не смог получить лицензию на сбор смолы ферулы. Его рекомендовали покупать у компании зятя президента

CA-NEWS (TJ) - Комитет по охране окружающей среды Таджикистана отклонил заявку Минздрава на сбор и переработку смолы ферулы лекарственной.

Представитель Комитета Хамрокул Ахроров сказал 16 июля в беседе с Радио Озоди, что министерству здравоохранения было рекомендовано закупать смолу ферулы у компании «Фароз», которая имеет лицензию на сбор этого лекарственного растения.

На вопрос на каком основании заявка Минздрава была отклонена, собеседник ответил, что по постановлению правительства лицензию на сбор ферулы может получить компания, располагающая современными технологиями. «У министерства здравоохранения таких технологий нет», - заявил Ахроров.

По его словам, министерство намеревалось ежегодно собирать до 2 тонн смолы ферулы для фармацевтических нужд. «Мы им порекомендовали сотрудничество с «Фарозом» в рамках договора на сбор ферулы и дальнейшее изготовление лекарственных препаратов», - отметил собеседник.

Салим Абдулазизов, начальник Управления фармации и медицинских Минздрава РТ, сказал, что не владеет точной информацией о поданной заявке ведомства, но знает, что при Минздраве создано предприятие по переработке лекарственных растений и изготовлению фитопрепаратов. «Сейчас проводятся лабораторные исследования. Разработка препарата – сложная вещь, мы завезли специальное оборудование для этого. Для завершения экспериментальных работ мы приобрели смолу ферулы у «Фароза». Когда будет налажена фармацевтическое производство, мы заключим договор с компанией и будем приобретать у нее необходимое количество смолы ферулы», - сказал он.

Ферулу в Таджикистане закупали в основном фармацевтические компании Индии. В 2013 году правительство Таджикистана запретило сбор ферулы с целью сохранения этого растения, однако позднее право на сбор ферулы в ограниченном объеме было дано компаниям «Фароз» и «Минфар».

В конце апреля этого года группа сборщиков ферулы, которая занималась сбором растения по договору с «Фароз», устроила акцию протеста у головного офиса компании в столице. Сборщики требовали пересмотра своих контрактов. Один из сборщиков сказал, что компания «Фароз» предложила им сбывать смолу ферулы по 10 долларов за килограмм, хотя раньше покупала до 60 долларов. В противном случае, сказал собеседник, закупщики пригрозили, что будут сотрудничать с афганцами, которые согласны сбывать им смолу по гораздо низкой цене.

Ферула является лекарственным растением. В народной медицине Таджикистана ее применяют при туберкулезе, заболеваниях половой системы, а также как противодиабетическое средство и глистогонное средство.

Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке и прибрала к рукам все доходные отрасли экономики.