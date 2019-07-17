Туркменистан так и не разрешил транзит таджикских грузов через свою территорию, - минтранс Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Туркменистан уже полгода не разрешает пересекать свою территорию автомашинам с грузами, предназначенными или экспортированными из Таджикистана. Таджикские власти решили проблему грузоперевозок альтернативными, более протяженными направлениями, передает "Азия-Плюс".

«Мы решили эту проблему 2-мя альтернативными маршрутами, по которым сегодня осуществляем беспрепятственные грузоперевозки», - сообщили первый замминистра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода 17 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что за короткое время были достигнуты договоренности с властями Азербайджана и Грузии относительно использования дорожной инфраструктуры этих стран таджикскими грузоперевозчиками.

Он подчеркнул, что в настоящее время для перевозки таджикских грузов используются два маршрута, хотя они являются более протяженными, чем дорога через территорию Туркменистана. Первый - через Узбекистан до казахского порта Актау (на берегу Каспийского моря) и Баку и далее посредством территории Азербайджана. Второй - посредством Узбекистана, Казахстана, России до Грузии и страны Ближнего Востока.

Также до сих пор Туркменистан не пропускает железнодорожные составы с грузами Таджикистана.

По словам замглавы ГУП «Таджикская железная дорога» Усмона Каландарова, железнодорожная проблема с Туркменистаном также решена посредством выбора альтернативных путей.

«Мы договорились с железными дорогами Узбекистана и Казахстана. Наши грузоперевозчики могут сегодня воспользоваться портом Актау посредством железных дорог Каракалпакии. Хотя этот маршрут по сравнению с дорогой через Туркменистан является более протяженным, но узбекские и казахские коллеги предоставили 50% скидок, чтобы минимизировать расходы наших грузоперевозчиков», - сказал Каландаров.

Туркменистан в очередной раз приостановил проезд транспорта с таджикскими грузами посредством своей территории с начала февраля этого года. До этого туркменские власти запрещали транзит таджикских грузов в сентябре прошлого года, но тогда проблема была решена в течение месяца.

На этот раз сторонам так и не удалось прийти к соглашению, хотя с момента начала запрета прошло уже почти полгода.

В таджикском Минтрансе говорят, что посредством внешнеполитического ведомства были многочисленные обращения к туркменской стороне по поводу выяснения причин запрета, которые так и остались без ответа.

Однако, по некоторым официально неподтвержденным данным, ответ все-таки последовал, в котором туркменская сторона якобы говорила, что не в курсе инцидента, и, что выяснить все подробности и постарается решить проблему.

Между тем, некоторые таджикские грузоперевозчики со ссылкой на своих источников в Туркменистане говорят, что основная причина туркменского демарша является откладывание Таджикистаном строительства железной дороги, которая должна была связать две страны посредством территории Афганистана.

Договоренность относительно прокладки этой дороги главы трех стран достигли еще в 2013 году.

Туркменистан еще в 2016 году завершил строительство своей части этой дороги и приступил к прокладке части афганского участка. Однако строительство таджикского участка откладывалось в связи с отсутствием финансов.

В сентябре прошлого года, когда таджикские грузы, как и сейчас, не пропускались через территорию Туркменистана, посол Таджикистана в Узбекистане Содик Ашурбойзода в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» сказал, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.

Внешнеполитическое ведомство Туркменистана незамедлительно выразило свое «удивление» заявлением таджикского дипломата.

Обстановка тогда удалось урегулировать только в октябре, когда таджикские власти заявили о том, что заинтересованы в продвижении проекта строительства железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан».