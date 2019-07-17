В рамках визита премьер-министра Южной Кореи в Таджикистан предприниматели подписали более 30 соглашений о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Соглашение об образовании совместной компании между ЗАО «Хумо» и компанией Kaula International cooperation, соглашение о сотрудничестве между Таджикским национальным университетом и Национальным университетом Инчон, соглашение о сотрудничестве между Sifat farma InfoTech invest и компанией CNK FARMA, Kimechon farma и «Гаянмигай», а также соглашение о сотрудничестве ООО «Гаюр» и GE ENERGY плюс ещё 30 меморандумов были подписаны в ходе форума предпринимателей Таджикистана и Кореи, который состоялся 16 июля в Душанбе, передает «Asia-Plus».

Форум предпринимателей Таджикистана и Кореи прошел в рамках официального визита премьер-министра Кореи Ли Нака Ёна в республику с целью налаживания прямых контактов, активизации торгово-экономических отношений между корейскими предприятиями и инвесторами и местным бизнес-сообществом.

В нем приняли участие свыше 300 человек из числа таджикских и корейских предпринимателей, инвесторов, представителей малого и крупного бизнеса, организаций сфер хозяйственной деятельности, инфраструктуры транспорта и коммуникации, здравоохранения, финансовых и туристических услуг, руководители ряда соответствующих министерств и ведомств Таджикистана и Кореи.

Стороны отметили, что заинтересованы в реальном продвижении взаимодействия в различных торгово-экономических сферах и укреплении взаимного товарооборота.

Было отмечено, что за первые пять месяцев прошлого года объем товарооборота между Таджикистаном и Кореей составил $9,3 млн, а за аналогичный период текущего года этот показатель вырос на 3,6% и составил $12,9 млн.

«Такие показатели не удовлетворяют представителей обеих стран, и мы рады максимально привлечь иностранные инвестиции из Республики Корея, поскольку для расширения взаимодействия имеются большие ресурсы, которые стоит развивать до новых уровней делового сотрудничества», – отметил Фаррух Хамрализода.

Канг Мёнг Су выразил надежду на укрепление многовекторных связей Кореи с евразийскими странами, в том числе и с Таджикистаном, посредством нового пути сотрудничества «Северное направление». По его словам, Таджикистан рассматривается в качестве одного из ключевых, стратегически важных партнеров этого проекта.

Таджикский экономист Ильхомиддин Махмадиев уверен, что Корея имеет заметный след в истории промышленности Таджикистана.

Согласно его заявлению, ещё в начале 90-х годов Корея была одной из стран, которая вкладывалась в легкую промышленность известной компании в Худжанде.

«За очень короткое время Корея смогла добиться очень значимого рывка в экономике, прежде всего в развитии промышленности – IT-технологиях, автомобильной промышленности, фармацевтике и других отраслях. И если мы будем привлекать инвестиции Кореи, разумеется, у нас будут созданы новые рабочие места, что отвечает новой стратегии индустриализации нашей страны», – сказал он.

По его словам, таджикская экономика нуждается в больших инвестициях, а сегодня стало известно, что Корея создала «Северное направление» своей инвестиционной экономической политики.

«Под «Северным направлением» имеется в виду северо-запад, то есть не морские пути, а сухопутные сообщения, которые смогут дать новый вектор развития для корейского бизнеса. Стратегия эта будет охватывать и ЦА, потому что корейский бизнес хочет войти в рынок региона, укрепиться и поделиться своими инновациями, возможностями создания новых рабочих мест и новых продуктов», – отметил он.

Стоит отметить, что Корея – одна из первых стран, которые внедрили сеть 5G, что представляет огромные возможности для развития IT–технологий. Они представляют собой соединение автономных девайсов и сенсоров в сети, которые могут «общаться» друг с другом без вмешательства человека.

5G заложит основы для развития взаимосвязанного общества, состоящего из «умных» городов и домов, систем удаленного образования и медицины, и многих других инноваций, который сделают жизнь легче и интереснее.

Впервые в Таджикистане лицензию на внедрение 5G получила компания Tcell, которая будет внедрять сеть в стране уже к 2020 году, совместно с корейскими коллегами.

«Эта технология предназначена не только для сотовой связи, но и для общения между «умными» девайсами – автомобилями, бытовой техникой, всем, что нас окружает», – рассказал гендиректор компании Tcell Озодхон Давлатшоев. – «То есть сидя дома или на работе, вы можете следить за детьми в школе, управлять домашней техникой. На пальцах руки можно посчитать страны, которые перешли на сеть 5G, служащей формированию новой цифровой культуры. Это сложная комплексная технология, поэтому будет внедрена в стране частично уже до конца года».

Sifat farma Inotech invest занимается разработкой программного обеспечения государственных органов для внутреннего документооборота, т.н. электронноого правительства, как утверждает замдиректора компании Бехзод Муродов. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с корейскими предпринимателями.

В заключение форума состоялись коммерческие переговоры В2В между деловыми кругами Таджикистана и Кореи, по результатам которых было подписано ещё около 30 меморандумов и соглашений о сотрудничестве в сферах туризма, горнодобывающей промышленности, фармацевтики, здравоохранения, сельского хозяйства, связи и др.

Мероприятие было организовано Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, ООО Sifat farma Innotech invest, компанией Тcell и «ТАЛКО».