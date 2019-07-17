В Фергане расследуют смерть пограничника, скончавшегося от пули в живот

CA-NEWS (UZ) - Солдат Вооруженных сил Узбекистана Бобир Мирзаев, ночью 8 июля охранявший госграницу с соседним Кыргызстаном в городе Кувасай Ферганской области, умер, получив пулю в живот. Об этом передает centralasian.org.

​9-й пост войсковой части 9229 города Ферганы находится на границе города Кувасай с Кыргызстаном. Находившийся на этом посту в ночь с 8-го по 9-е июля 20-летний уроженец Бухарской области Бобир Мирзаев был убит из огнестрельного оружия.

По словам не представившегося представителя Восточного военного округа Вооруженных сил Узбекистана, причины смерти солдата пока неизвестны.

– Этот парень стоял в ночном карауле. Сейчас расследованием данного случая занимается Военная прокуратура. Руководство Вооруженных сил вызвали в прокуратуру. Каким образом солдат получил пулю в живот неизвестно, причины его смерти уточняются. Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу, идет следствие. Пока я не могу утверждать, что он сам выстрелил себе в живот, – сказал представитель Вооруженных сил Узбекистана.

Однако, как говорит отец скончавшегося солдата Бобира Мирзаева, представители Бухарского городского отдела Министерства обороны Узбекистана сообщили ему, что его сын застрелился. Собир Мирзаев говорит, что, зная характер своего сына, не верит в официальную версию его смерти.

​– Мой сын с детства мечтал стать военным. В прошлом году он пытался поступить в Национальную гвардию, но ему не хватило баллов. Затем сын сказал мне: «Отец, я пойду служить в армию, получу привилегию, а потом обязательно пойду учиться на военного». За день до смерти я разговаривал с ним по телефону. Он был в приподнятом настроении. Сын говорил, что хорошо служит и осталось совсем немного до достижения его цели, – говорит отец покойного солдата.

Собир Мирзаев уверен, что его сын был убит выстрелом, который был произведен с дальнего расстояния. "Военком города сказал мне, что мой сын случайно выстрелил в себя, когда заряжал ружье. Я сам являюсь врачом по специальности, экспертом по установлению инвалидности. Если бы выстрел был произведен с близкого расстояния, то пуля травмировала бы живот, оставив следы ожога. Когда привезли тело моего сына, я раздел его и осмотрел труп сына. Пуля оставила небольшое отверстие в животе и вылетела из спины. Как врач, могу со стопроцентной уверенностью сказать, что выстрел был произведен с дальнего расстояния, – говорит он.

Несмотря на то, что со дня смерти солдата Бобира Мирзаева прошла неделя, его родным до сих пор не предоставили справку о смерти. "Это еще больше усилило мои подозрения. В военкомате сказали, что мой сын застрелился. Но солдаты, которые доставили гроб, ничего не сказали о причинах смерти моего сына. Все они в один голос говорили, что ничего не знают, так как идет расследование. По моим предположениям, мой сын стал свидетелем незаконных действий солдат, охраняющих госграницу, хотел предотвратить это, но в результате получил пулю", – сказал отец покойного солдата.

Он добавил, что обратился с жалобой в виртуальную приемную президента, но пока не получил ответа.