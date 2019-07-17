Между Узбекистаном и Казахстаном открылась дорога международного значения

CA-NEWS (UZ) - Главы правительств Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов открыли автомобильную дорогу «Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана».

Открытие новой автомобильной дороги до Узбекистана состоялось 17 июля. Об этом сообщает uznews.uz.

Аскар Мамин подчеркнул, что новое сообщение станет стратегическим для двух стран. По его словам, новая дорога позволит обеспечить более короткий выход узбекских товаров на рынки России и стран Кавказа через казахстанские морские порты и автодороги.

В качестве делегата от казахстанской стороны в открытии дороги принял участие генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов.

«Данный участок автомобильной дороги входит в состав международного транзитно-транспортного коридора с выходом в Прикаспийский регион и страны Европейского Союза. Дорога будет способствовать увеличению автомобильного транзита через порт Курык и обеспечит новое сообщение Транскаспийского коридора с другими странами Центральной Азией», — сообщил Серик Ахметов.