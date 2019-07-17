В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

CA-NEWS (CA) - Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала доклад, в котором указаны места хранения американского ядерного оружия в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

В докладе говорится, что бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции. В целом же США разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников. Ссылок на источников этой информации автор доклада не указывал.

Накануне копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen. Газета отмечает, что на прошлой неделе опубликовали финальную версию доклада, но уже без данных о местах хранения оружия.

Источник The Washington Post подчеркнул, что это неофициальный документ НАТО. Издание отмечает, что обычно США и их европейские партнеры не обсуждают местонахождение американского ядерного оружия на континенте.