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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Испания будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды

CA-NEWS (MNG) -  Вице-министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг 17 июля приняла посла Королевства Испании в Монголии по совместительству Рафаеля Дескаллара, сообщает Montsame.

В начале встречи Дескаллар отметил, что он рад принять участие в презентации книги “Испанские повести и рассказы”, переведенной с испанского языка на монгольский совместно с книжным магазином “Интерном”.

Посол рассказал также о запланированных работах, которые будут способствовать расширению монголо-испанских отношений и сотрудничества в области туризма, устойчивого развития и окружающей среды, об организации межмидовских консультаций в Мадриде и формировании новых возможностей для монгольской молодежи в изучении испанского языка.

Вице-министр Б.Батцэцэг, со своей стороны поддержала предложения и инициативы, озвученные послом Испании на встрече и выразила готовность приложить усилия для развития двустороннего сотрудничества.

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