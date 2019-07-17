Китай предоставит Казахстану суперкомпьютер в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в КНР

Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре текущего года с государственным визитом посетит Китай, сообщает издание «КазТАГ».

«В рамках государственного визита президента Казахстана Токаева в КНР 11-12 сентября планируется подписание проекта соглашения (о предоставлении властями Китая супер-компьютера Казахстану на безвозмездной основе – КазТАГ)», – говорится в проекте постановления правительства об одобрении проекта соглашения по суперкомпьютеру.

Ранее сообщалось, что Казахстан подпишет соглашение с КНР по суперкомпьютеру стоимостью более $15,6 млн.

Как пишет издание, суперкомпьютер будет передан для создания IT-парка «Альянса университетов Нового Шелкового пути» на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби.