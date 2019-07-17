Иран предложил Таджикистану арендовать участок в морском порту «Чобахор» для транзита грузов

CA-NEWS (TJ) - Иран предложил Таджикистану арендовать участок земли на территории иранского морского порта «Чобахор» для транзита таджикских грузов. Как сообщил журналистам заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода, предложение Ирана касается стран региона, не имеющих выхода к морю, передает Avesta.



По словам Ганджалзода, данный порт имеет выход к индийскому океану и является перспективным. Строительство этого порта началось недавно и состоит из четырех этапов. В настоящее время строительные работы ведутся в двух фазах.

«Если правительство Таджикистан примет решение об аренде участка на территории морского порта «Чобахор», то это было бы выгодно республике в плане транспортировки таджикских грузов. Однако, там необходимо возвестит инфраструктуру, в том числе складские помещения», – отметил замминистра.

Ранее иранские СМИ сообщили, что этот вопрос обсуждался между Ираном и Таджикистаном в июне этого года. Тогда президент Ирана Хасан Рухани отметил, что порт «Чобахор» может стать наиболее удобным и безопасным маршрутом для поставок таджикских товаров. Также известно, что этот порт сократит расходы на экспорт товаров из Таджикистана.

Ранее также сообщалось, что Индия принимает самое активное участие в развитии порта «Чобахор», грузооборот которого планируется увеличить в пять раз и довести до 12,5 млн. тонн в год.

В конце 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна (Индия) совместно с Таджикистаном намерена развивать логистику и торговлю в данном иранском порту.