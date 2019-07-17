РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иран предложил Таджикистану арендовать участок в морском порту «Чобахор» для транзита грузов
Предыстория: Туркменистан так и не разрешил транзит таджикских грузов через свою территорию, - минтранс Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Иран предложил Таджикистану арендовать участок земли на территории иранского морского порта «Чобахор» для транзита таджикских грузов. Как сообщил журналистам заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода, предложение Ирана касается стран региона, не имеющих выхода к морю, передает Avesta.

По словам Ганджалзода, данный порт имеет выход к индийскому океану и является перспективным. Строительство этого порта началось недавно и состоит из четырех этапов. В настоящее время строительные работы ведутся в двух фазах.

«Если правительство Таджикистан примет решение об аренде участка на территории морского порта «Чобахор», то это было бы выгодно республике в плане транспортировки таджикских грузов. Однако, там необходимо возвестит инфраструктуру, в том числе складские помещения», – отметил замминистра.

Ранее иранские СМИ сообщили, что этот вопрос обсуждался между Ираном и Таджикистаном в июне этого года. Тогда президент Ирана Хасан Рухани отметил, что порт «Чобахор» может стать наиболее удобным и безопасным маршрутом для поставок таджикских товаров. Также известно, что этот порт сократит расходы на экспорт товаров из Таджикистана.

Ранее также сообщалось, что Индия принимает самое активное участие в развитии порта «Чобахор», грузооборот которого планируется увеличить в пять раз и довести до 12,5 млн. тонн в год.

В конце 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна (Индия) совместно с Таджикистаном намерена развивать логистику и торговлю в данном иранском порту.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Таджикистан
  • Испания предлагает Узбекистану развивать велотуризм
  • Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить справедливую оплату труда казахстанских и иностранных рабочих
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×