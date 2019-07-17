Омбудсмен обратился к министру образования Казахстана из-за новых правил приема детей в школу с 6 лет

CA-NEWS (KZ) - Омбудсмен обратился к министру образования и науки из-за введения нового порядка приема детей в первый класс, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес министра образования и науки Асхата Аймагамбетова обращение в связи с введением в Казахстане с 1 января 2019 года порядка приема детей с шестилетнего возраста в общеобразовательные школы, который вызвал оживленную дискуссию в обществе.

В обращении отмечается международный опыт, согласно которому в большинстве стран мира получение детьми начального общего образования начинается с шести лет, что подтверждает закономерность перехода к такой системе.

Вместе с тем, по мнению омбудсмена, практическая реализация данного новшества требует серьезного осмысления в том числе потому, что его невыполнение, согласно статье 127 кодекса РК об административных правонарушениях, влечет за собой наказание – от штрафа до административного ареста.

Анализ обращений показывает, что введение новой нормы явилось для многих граждан форсмажорным обстоятельством, так как вступлению её в силу не предшествовало необходимое информационно-подготовительное и практическое сопровождение, несмотря на то, что она была законодательно предусмотрена ещё в апреле 2016 года.

Немалая часть родителей обоснованно считают, что шестилетний ребенок психологически и физиологически не готов к учебной нагрузке без соответствующей подготовки.

Статья 30 Закона РК «Об образовании» устанавливает для детей дошкольное обучение с пятилетнего возраста в виде обязательной предшкольной подготовки, которая должна осуществляться в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Предшкольная подготовка в указанных государственных организациях образования обеспечивается бесплатно.

По заверению предыдущих руководителей Министерства образования проблем с организацией предшкольной подготовки в школах и детсадах не предвидится.

Однако, практика показывает, что в большинстве школ страны данная подготовка детей с пяти лет не была должным образом организована со всеми вытекающими из этого последствиями.

Наблюдаются повсеместные факты вынужденного выпуска детей из детских садов ввиду достижения ими 6-летнего возраста без предоставления предшкольного образования.

В этой связи, заявление 20 июня т.г. руководства МОН о том, что «в случае отсутствия условий для предшкольной подготовки в дошкольной организации или в предшкольных классах школ, ребенок должен пройти дошкольное обучение в виде предшкольной подготовки в условиях семьи», оставляет такие семьи один на один с возникшей проблемой.

В данном контексте прежде всего обращают на себя внимание дети из малоимущих семей и сельской местности, где по известным причинам обеспечить вышеуказанную подготовку представляется весьма сложным.

Другой важной проблемой в обращении названа переполненность общеобразовательных школ.

Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК свидетельствуют о ежегодном неуклонном росте числа учащихся первых классов.

Так, в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах в первый класс было принято около 360 и 390 тыс. учеников, соответственно.

В предстоящем учебном году, в связи с нововведением, число потенциальных первоклассников может значительно увеличиться, так как количество родившихся в 2012 и 2013 гг. детей составляет около 769 тыс.

В прошедшем учебном году практически повсеместно, в нарушение нормативных санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования, наполняемость классов превышала 25 учеников.

25 апреля т.г. президент Казахстана Токаев перед руководством профильного ведомства поставил задачу завершить работу по ликвидации трехсменного обучения. Однако очевидно то, что в связи с намечающимся увеличением числа учащихся в первых классах, количество школ с трехсменным обучением может возрасти.

В резюме своего обращения омбудсмен предложил уполномоченному органу всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию, с целью принятия адекватных мер, которые помогли бы избежать возможные негативные последствия при реализации в целом позитивной инициативы. Данный вопрос мог бы быть предметом обсуждения в рамках Общественного совета МОН для выработки оптимального решения по нему.