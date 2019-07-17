На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

CA-NEWS (CA) - Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом на брифинге сообщил директор бюро Роман Труба, передает РИА Новости.

Он также отметил, что сегодня Порошенко вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", однако бывший глава государства в ГБУ не явился. В связи с этим ему отправят повторную повестку.

Однако, по словам адвоката экс-президента Украины Игоря Голованя, Порошенко не получал повесток на допрос в ГБУ и в любом случае до парламентских выборов к следователю не пойдет, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".

Порошенко ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.