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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан ведет переговоры с Китаем о гранте в $30 млн для реконструкции дороги
душанбе-хорог
душанбе-хорог

CA-NEWS (TJ) -  В настоящее время ведутся переговоры относительно китайского гранта для реконструкции участка дороги от Калаи Хумба до границы Рушанского района, сообщил «АП» первый замминистра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода.

Он отметил, что в ближайшие дни китайские специалисты приедут в республику для технико-экономического обоснования этого участка дороги.

По словам Мирзозода, на реконструкцию данного 92-километрового участка дороги будет потрачено $30 млн.

Отмечается, что финансовая помощь для обновления 92-километрового участка будет безвозмездной.

Он подчеркнул, что на этом участке планируется возвести два тоннеля.

«Я с уверенностью могу сказать, что через три-четыре года реконструкция этой дороги будет завершена, и она будет соответствовать мировым стандартам», - сказал замминистра.

Кроме того, отметил Мирзозода, уже начались работы по реконструкции участков Ширговад-Дарваз и Куляб-Шурабад автодороги Душанбе-Хорог-Кульма.

Также, по его словам, идет процесс выбора подрядчика для строительства 18 новых мостов на территории различных районов ГБАО.

Более того, подчеркнул замминистра, на территории ГБАО ведутся ремонтные работы за счет средств республиканского бюджета.

«Также закупается автодорожная техника для содержания автодорог области», - добавил он.

Отметим, что за годы независимости реконструированы и модернизированы практически все дороги, ведущие от столицы к регионам, однако автодороги ГБАО от административного центра Дарвазского района далее вглубь ГБАО остаются в полуразрушенном состоянии.

Между тем, проекты по реабилитации автодорог Калаи Хумб-Вандж (80 км, $238 млн.), Вандж-Хорог (163 км, $200 млн.) уже долгие годы остаются среди перспективных проектов Минтранса.

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