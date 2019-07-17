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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана отменил прежнюю процедуру назначения ректоров нацуниверситетов

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил прежнюю процедуру назначения ректоров нацуниверситетов. Теперь ректоры будут назначаться постановлением правительства, передает Zakon.kz.

«Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется», – написал в Twitter глава государства.

В список национальных вузов Казахстана входят:

1. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби

2. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

3. Казахский национальный университет искусств

4. ГУ Казахская национальная академия искусств им. Т.К.Жургенова

5. Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева

6. РГП «Казахский национальный аграрный университет»

7. Казахский национальный педагогический университет имени Абая

8. ГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы»

9. Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

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