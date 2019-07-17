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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из России двух леопардов и тигра

CA-NEWS (UZ) -  Уголовное дело о контрабанде ценных диких животных возбудили в Краснодаре в отношении гражданина Узбекистана, который пытался на самолете вывезти из России двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигренка, сообщила в среду Южная транспортная прокуратура.

Мужчину задержали в июле в аэропорту во время оформления на рейс Краснодар - Ташкент. Он пытался вывезти животных в пластиковых контейнерах. Они были переданы в один из зоопарков Краснодара.

Уголовное дело возбуждено отделом дознания Краснодарской таможни и передано в следственный отдел Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте для дальнейшего расследования, ход которого взят на контроль транспортным прокурором.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время животные находятся в безопасных для их жизни и здоровья условиях пребывания.

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