Антимонопольная служба Таджикистана прокомментировала повышение цен на электроэнергию

CA-NEWS (TJ) - Решения, касающиеся тарифов на электрическую и тепловую энергию, являются прерогативой правительства, заявил на встрече с журналистами первый заместитель начальника Антимонопольной службы Таджикистана Назар Одиназода, передает информагентство «Avesta».

«Решения о повышении тарифов на электроэнергию, в том числе и последнее решение, которое вступает в силу 1 сентября, принимаются для улучшения ситуации, в которой находится госэнергохолдинг «Барки точик», – подчеркнул Н.Одиназода.

По его словам, ранее «Барки точик» обратился в правительство страны по вопросу своего финансового положения. Была создана комиссия, которая изучила вопрос и представила результаты правительству. Цены на электроэнергию будут повышаться поэтапно.

Напомним, правительство Таджикистана приняло постановление о повышении тарифов на электроэнергию, которое вступает в силу 1 сентября текущего года.

Согласно этому постановлению, тарифы на электроэнергию с 1 сентября повышаются для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

Так, 1 киловатт электроэнергии для населения будет стоить 22,66 дирамов (с учетом НДС) вместо нынешних 19,37 дирамов. 22,66 дирамов за киловатт будут платить также потребители бюджетной сферы, коммунальщики и спортивные комплексы.

Потребители электроэнергии промышленного и непромышленного сектора будут платить 55,14 дирамов за киловатт.

Для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации тариф составляет 7,87 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 22,66 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 7,87 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий возрастут до 136,62 дирамов за киловатт (для небюджетной сферы) и 40,37 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений). Для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации – 10,76 дирамов.

Таджикский металлургический комбинат будет платить с 1 сентября за каждый киловатт электроэнергии по 9,68 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Нынешний тариф на электроэнергию в Таджикистане действует с 1 ноября 2018 года.