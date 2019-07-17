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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У алматинских полицейских на планшетах появится функция распознавания лиц
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Модуль распознавания лиц будет доступен на планшетах сотрудников дорожно-патрульной полиции и участковых инспекторов Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Механизм работы таков: на рабочие планшеты полицейских внедряется модуль распознавания лиц. Его использование позволит осуществлять следующие функции: идентификацию лиц в режиме реального времени, его проверку, к примеру, на участие в каких-либо преступлениях, идентификацию разыскиваемых лиц и неопознанных трупов, анализ видеоматериала по архиву событий со сбором досье», - сообщила официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Новшество позволит улучшить оперативную работу по расследованию уголовных дел и розыску преступников, а также сократить сроки по установлению причастности лиц к правонарушениям, добавила официальный представитель.

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