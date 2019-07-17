Россия потратит $8 млн на совершенствование налоговой системы Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Федеральная налоговая служба России потратит 515 млн рублей (более $8 млн) на «совершенствование налоговой системы» Узбекистана. Первым на тендер на портале госзакупок обратило внимание сообщество «ГосЗатраты», сообщает The Insaider.



Россия намерена оказать безвозмездную техническую помощь Узбекистану «в целях развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения имущества и создание системы работы с налогоплательщиками».

Техническое задание к госконтракту включает реинжиниринг бизнес-процессов налогового администрирования. Кроме того, исполнитель разработает методические материалы и программу обучения работников налоговых органов Узбекистана для повышения их клиентоориентированности. Отдельный блок работ посвящен фирменному стилю, дизайну интерьеров и стилистике экстерьеров налоговых органов республики.

Единственным исполнителем оказалось АО «Главный Научно-Исследовательский Вычислительный Центр», принадлежащее Росимуществу.

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин заявлял, что Россия и Узбекистан запускают совместный проект по модернизации налоговой системы. Об оказании безвозмездной помощи он тогда не говорил.