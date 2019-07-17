РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане приняли договоры о фонограмме и авторском праве

CA-NEWS (UZ) -  Договор по исполнениям и фонограммам и договор по авторскому праву 17 июля вступили в силу в Узбекистане. Сообщение об этом размещено на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Упомянутые договоры также известны как "Договоры ВОИС в области интернета", [они] устанавливают основные стандарты охраны авторского права и смежных прав в цифровой среде", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящее время участниками этих договоров являются 101 государство и Евросоюз.

"Договоры ВОИС в области интернета" заложили основу сбалансированной системы охраны в новом технологическом контексте в таких областях, как интерактивная передача авторско-правового контента, ограничение авторско-правовой охраны и содействие технологиям, которые способствуют распространению и использованию творческого контента", - отмечается в сообщении.

Напомним, Договор по исполнениям и фонограммам и Договор по авторскому праву были приняты 20 февраля 1996 года в рамках Всемирной организации по интеллектуальной собственности на Дипломатической конференции организации.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/3e4114ce

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Таджикистан
  • В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
  • Узбекистан и Афганистан проведут в Ташкенте заседание Совместной комиссии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×