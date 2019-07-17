В Узбекистане приняли договоры о фонограмме и авторском праве

CA-NEWS (UZ) - Договор по исполнениям и фонограммам и договор по авторскому праву 17 июля вступили в силу в Узбекистане. Сообщение об этом размещено на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Упомянутые договоры также известны как "Договоры ВОИС в области интернета", [они] устанавливают основные стандарты охраны авторского права и смежных прав в цифровой среде", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящее время участниками этих договоров являются 101 государство и Евросоюз.

"Договоры ВОИС в области интернета" заложили основу сбалансированной системы охраны в новом технологическом контексте в таких областях, как интерактивная передача авторско-правового контента, ограничение авторско-правовой охраны и содействие технологиям, которые способствуют распространению и использованию творческого контента", - отмечается в сообщении.

Напомним, Договор по исполнениям и фонограммам и Договор по авторскому праву были приняты 20 февраля 1996 года в рамках Всемирной организации по интеллектуальной собственности на Дипломатической конференции организации.

ИА Красная Весна

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