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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Zo’r TV отстранил от эфира артистов, которые проявляли любовь к Гульнаре Каримовой
Джахонгир Позилжонов
Джахонгир Позилжонов
Продолжение: Юлдуз Усманова назвала Гульнару Каримову «воровкой» и раскритиковала артистов, «соскучившихся по ней»Предыстория: В Узбекистане артисты запустили челлендж ради освобождения Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 12 июля частный телеканал Zo’rTV отстранил от участия в эфирах певца Джахонгира Позилжонова и актрису Халиму Ибрагимову. Оба артиста были ведущими в развлекательных шоу на телеканале Zo’rTV.

По словам сотрудника телеканала, кроме того сняты с ротации песни певиц Райхон Ганиевой и Зиёды Кобиловой.​

Некоторые из собеседников, близкие к миру шоу-бизнеса, сообщили, что ведущие телевизионных программ были отстранены от эфира после того, как в социальных сетях выразили свою любовь к старшей дочери первого президента Гульнаре Каримовой.

Представитель Государственного объединения «Узбекконцерт», которое контролирует деятельность артистов в Узбекистане, сообщил, что эти меры могут быть временными.

Сотрудник одной из развлекательных программ телеканала Zo’rTV сообщил, что руководство дало «устный приказ» отстранить Джахонгира Позилжонова и юмористку Халиму Ибрагимову от ведения телепередач.

С эфиров сняли и все рекламные ролики с участием этих двух артистов.

Зрители телеканала Zo'rTV стали свидетелями того факта, что Джахонгир Позилжонов не появилась в последнем выпуске телепередачи "Xontaxta", транслировавшемся 10 июля.

По словам сотрудника телеканала, все коммерческие рекламные щиты с изображением Джахонгира Позилжонова в разных точках Ташкента также была сняты: «В городе висели фото Фотографии Джахонгира Позилжонова с рекламой чипсов, все они были сняты и заменены другими баннерами».

Собеседник добавил, что песни певиц Райхон Ганиевой и Зиёды Кобиловой также были сняты с ротации. А причиной такого решения стал тот факт, что чиновник "Узбекконцерта" заявил, что эти артистки попали под «неофициальный запрет» со стороны учреждения.

Напомним, что 24-25 июня некоторые видные представители узбекского шоу-бизнеса в социальных сетях устроили челлендж, в котором восхваляли Гульнару Каримову, отбывающую наказание в колонии и просили её скорейшего освобождения.

По словам собеседников, эта акция вызвала гнев руководств «Узбекконцерта» и телеканала Zo'r TV.

Представитель «Узбекконцерта» допускает, что санкции в отношении артистов и певцов, поддержавших Гульнару Каримову, возможно носят временный характер.

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