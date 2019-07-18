Zo’r TV отстранил от эфира артистов, которые проявляли любовь к Гульнаре Каримовой

Джахонгир Позилжонов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 12 июля частный телеканал Zo’rTV отстранил от участия в эфирах певца Джахонгира Позилжонова и актрису Халиму Ибрагимову. Оба артиста были ведущими в развлекательных шоу на телеканале Zo’rTV.

По словам сотрудника телеканала, кроме того сняты с ротации песни певиц Райхон Ганиевой и Зиёды Кобиловой.​

Некоторые из собеседников, близкие к миру шоу-бизнеса, сообщили, что ведущие телевизионных программ были отстранены от эфира после того, как в социальных сетях выразили свою любовь к старшей дочери первого президента Гульнаре Каримовой.

Представитель Государственного объединения «Узбекконцерт», которое контролирует деятельность артистов в Узбекистане, сообщил, что эти меры могут быть временными.

Сотрудник одной из развлекательных программ телеканала Zo’rTV сообщил, что руководство дало «устный приказ» отстранить Джахонгира Позилжонова и юмористку Халиму Ибрагимову от ведения телепередач.

С эфиров сняли и все рекламные ролики с участием этих двух артистов.

Зрители телеканала Zo'rTV стали свидетелями того факта, что Джахонгир Позилжонов не появилась в последнем выпуске телепередачи "Xontaxta", транслировавшемся 10 июля.

По словам сотрудника телеканала, все коммерческие рекламные щиты с изображением Джахонгира Позилжонова в разных точках Ташкента также была сняты: «В городе висели фото Фотографии Джахонгира Позилжонова с рекламой чипсов, все они были сняты и заменены другими баннерами».

Собеседник добавил, что песни певиц Райхон Ганиевой и Зиёды Кобиловой также были сняты с ротации. А причиной такого решения стал тот факт, что чиновник "Узбекконцерта" заявил, что эти артистки попали под «неофициальный запрет» со стороны учреждения.

Напомним, что 24-25 июня некоторые видные представители узбекского шоу-бизнеса в социальных сетях устроили челлендж, в котором восхваляли Гульнару Каримову, отбывающую наказание в колонии и просили её скорейшего освобождения.

По словам собеседников, эта акция вызвала гнев руководств «Узбекконцерта» и телеканала Zo'r TV.

Представитель «Узбекконцерта» допускает, что санкции в отношении артистов и певцов, поддержавших Гульнару Каримову, возможно носят временный характер.