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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане госэнергохолдинг пытаются спасти через повышение тарифов на "свет"

CA-NEWS (TJ) -  Руководство антимонопольной службы Таджикистана считает, что повышение тарифов на электроэнергию поможет улучшить финансовое состояние госэнергохолдинга «Барки точик».

Назар Одиназода, первый заместитель начальника антимонопольной службы, сказал 17 июля на пресс-конференции, что «Барки точик» и Министерство энергетики предложили правительству постепенно повышать тарифы на электроэнергию в целях улучшения финансового состояния энергохолдинга.

Поэтому, продолжил Одиназода, согласно правительственного постановления, стоимость электроэнергии для населения с 1 сентября повысится.

«Ситуация в «Барки точик» требует изменений. Действующие тарифы на электроэнергию для населения и других групп потребителей не покрывают все расходы на ее производство и тем самым каждый день увеличивается материальный ущерб для предприятия. Поэтому было решено повысить тарифы. Средства, привлекаемые международными организациями для улучшения ситуации в энергетическом секторе, должны покрываться за счет потребителей, а не за счет государственного бюджета», - подчеркнул Одиназода.

Однако на вопрос журналистов, почему для «Талко» электроэнергия продается по 7 дирамов, что никак не покрывает ее фактическую стоимость, а население должно платить по 22 дирама, чиновник не смог дать внятного ответа. По его словам, тарифную политику на электрическую энергию определяет правительство.

Компания «Талко» платит за каждый кВтч электроэнергии с мая по сентябрь по 7,20 дирамов, в другие месяцы – по 11,80 дирамов. Тем временем согласно постановлению правительства с 1 сентября этого года тарифы на электроэнергию для населения вновь повысятся и составят вместо действующих 19,37 дирамов – 22,36 дирамов. Тарифы для «Талко» останутся неизменными. За последний год это будет уже второе повышение стоимости электроэнергии для населения Таджикистана.

«Барки Точик» - энергораспределяющее предприятие и организация энергосбыта, долг которой перед государством составляет более 22 млрд сомони (эквивалентно 2,2 млрд долларов). В основном злостными неплательщиками за электроэнергию являются государственные предприятия и организации.

Одновременно "Барки Точик" называет население Таджикистана одним из главных должников за потребляемую электроэнергию, и по данным энергохолдинга граждане задолжали примерно 1 млрд сомони, или 100 млн долларов.

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