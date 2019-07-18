На турецких дипломатов в Ираке совершено вооруженное нападение

CA-NEWS (CA) - В результате вооруженного нападения в ресторане иракского города Эрбиль погиб сотрудник генконсульства Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на управление полиции Эрбиля.

В результате вооруженного нападения также погиб один гражданин Ирака, еще один получил ранения.

По информации владельца ресторана, после того, как сотрудники дипмиссии вошли в здание, злоумышленник в гражданском открыл по ним огонь из двух пистолетов.

От полученных ранений один турецкий дипломат скончался на месте.

Тело погибшего дипломата доставлено в местную больницу для судебно-медицинской экспертизы.

Все дороги из Эрбиля перекрыты, продолжается операция по задержанию нападавшего или нападавших.

Турция содействует иракским и местным властям в поимке виновного в гибели сотрудника турецкой дипмиссии в Ираке. Об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с гибелью сотрудника турецкого генконсульства в результате вооруженного нападения в Эрбиле.