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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в 45-градусную жару бюджетников вывели на уборку улиц к приезду президента

CA-NEWS (UZ) -  Несмотря на то, что 17 июля в Зааминском районе Джизакской области температура воздуха составила более 45 градусов, сотрудников бюджетных организаций вывели на уборку автомобильной дороги «Даштабад – Заамин». Эту информацию подтвердил один из сотрудников районной администрации, сообщает centralasian.org.

По словам собеседницы, работающей уборщицей в сельском врачебной пункте Зааминского районного медицинского объединения, утром 17 июля всех сотрудников СВП отправили на принудительную уборку автомагистрали. «...Кроме нас, там было еще около ста человек – санитарки и технические работники других сельских врачебных пунктов. Всем поделили участки. Мы убирали заросшие сорняки и пололи землю вдоль большой дороги рядом с поселком «Лайлакуя», – говорит собеседница.

Как говорит одна из санитарок Зааминской районной больницы в этот день в температура воздуха в районе составила более 45 градусов.

"На улице было очень жарко, от асфальта поднимался горячий воздух. В Интернете было написано, что температура воздуха в Заамине составляет 41 градус. Но такая температура воздуха была в тени. А теперь представьте, какая температура воздуха была на солнце – целых 55-60 градусов. Если бы отказались от уборки, то нам пригрозили бы увольнением...", – возмущается собеседница.

Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев является уроженцем Зааминского района Джизакской области.

Сотрудник Зааминского районного медицинского объединения подтвердил нашему репортеру информацию о том, что 17 июля санитарки и технические работники районной больницы и сельских врачебных пунктов были привлечены к принудительному хашару.

– Таков был приказ хокима. Возразить ему никто не смеет, – сказал сотрудник медобъединения.

​Отказавшийся представиться сотрудник администрации (хокимията) Зааминского района также подтвердил информацию о привлечении работников бюджетной сферы к уборке дороги, но вместе с тем добавил, что все бюджетники отправились на уборку территорий по собственной воле.

– Мы чистим территории. Все вышли на уборку по собственной воле. Что плохо в том, что люди чистят территории вдоль автомобильной дороги?!, – заявил возмущенно представитель районной администрации.

Международные организации неоднократно критиковали официальный Ташкент за привлечение работников бюджетной сферы к принудительному труду.

Привлечение работников сферы образования к различным строительным и ремонтным работам, к сбору хлопка, а также к благоустройству территорий особенно часто наблюдалось в годы правления ныне покойного президента Ислама Каримова.

По сообщениям источников, данная ситуация не изменилась в лучшую сторону даже с приходом к власти Шавката Мирзияева.

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