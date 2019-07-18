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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы деятельности Всемирного банка в Казахстане на предстоящие годы.

Сирил Мюллер проинформировал главу государства об итогах сотрудничества в различных секторах, в частности, о совместных проектах в сферах сельского хозяйства, новых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в повышении эффективности государственного управления и оказания госуслуг населению.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Всемирный банк признает Казахстан лидером в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и намерен в дальнейшем поддерживать республику в этом направлении, а также способствовать развитию региональной кооперации.

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