United Green намерена построить в Казахстане молочно-товарную ферму

CA-NEWS (KZ) - Британская инвестиционная компания United Green намерена построить в Казахстане современную молочно - товарную ферму, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

В соответствии с задачей, поставленной в рамках плана нации 100 шагов по привлечению стратегических инвесторов для производства молока и молочной продукции в перерабатывающий сектор на площадке министерства сельского хозяйства Казахстана состоялась встреча первого вице-министра сельского хозяйства А. Сапарова с вице-президентом крупной семейной инвестиционной компании «United Green» Амином Аджами (Великобритания). В рамках данной встречи были даны разъяснения по реализуемым программам Министерства для развития молочной отрасли, а также обсуждены вопросы возможности создания современной молочно-товарной фермы на территории Казахстана.

«United Green» - крупная семейная инвестиционная компания United Green. Годовой оборот компании составляет около 500 миллионов долларов США, баланс 850 миллионов долларов США, чистая стоимость активов 650 миллионов долларов США и 1350 сотрудников. Основные направления - энергетика, недвижимость, продукты питания. В 2009 году компания вступила в область возобновляемых источников энергии и инвестировала в солнечные парки в Южной Европе, Италии, Германии, Франции ​​и Великобритании.

Основной задачей строительства данной современной молочно-товарной фермы строительства является создание экпорто-ориентированного производства молока. Место реализации проекта будет определяться.

Стоит отметить, что rомпанией уже реализован проект в Жамбылской области мощностью 100 МВт «Бурное Солар».

Реализация данного проекта позволит увеличению объемов молока и молочной продукции, повышению производительности труда в отрасли, а также созданию условий для конкурентоспособного развития отрасли молочного животноводства.