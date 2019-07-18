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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Мигранты попали в больницу 16–17 июля с признаками отравления, по предварительной версии, легкой и средней степени тяжести. По данным следствия, в 2019 году в Самарскую область из Узбекистана приехали 60 человек, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Они жили обособленно в доме в Сызранском районе, еду себе готовили самостоятельно.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет ТАСС, все отравившиеся были сотрудниками компании «Кошелевский посад». Она занимается оптовой и розничной торговлей собственной продукции, в том числе торговлей яблоками, смородиной, малиной. Агентство отмечает, что ситуация находится на контроле у Минздрава Самарской области.

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