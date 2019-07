Советник президента США Болтон заявил о поддержке реформ в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Соединенные Штаты приветствуют реформы в Узбекистане, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом он сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, посетившим Вашингтон.

Болтон написал в твиттере, что у него прошла замечательная встреча с главой МИД Узбекистана. Советник президента США рассказал, что обсудил с Камиловым возможные пути развития партнерства и широкий круг общих интересов.

Excellent meeting today with Uzbekistan’s FM Kamilov. We discussed a wide range of common interests and how to best advance our partnership. We applaud Uzbek reforms and their positive impact on all of Central Asia and look forward to deepening US-Uzbek cooperation. pic.twitter.com/vGDo33Nylj