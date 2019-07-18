Российская «Татнефть» открыла первую АЗС в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Первая автозаправочная станция (АЗС) под брендом "Татнефти" появилась в Ташкентской области Узбекистана. Об этом 18 июля сообщает российская нефтяная компания "Татнефть".

"В Ташкентской области запущена первая многотопливная автозаправочная станция "Татнефти". В дальнейшем планируется расширение рознично-сбытовой сети "Татнефти", которая будет снабжать регион топливом ведущих НПЗ России, в том числе высококачественными бензинами нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко", - говорится в публикации.

Отмечается, что на АЗС будут доступны бензины марок Аи-95, Аи-92, дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко", входящего в группу "Татнефти", бензин Аи-80 производства НПЗ Узбекистана и метан.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.